F-35: Turchia vs. USA

© AP Photo / Rick Bowmer Erdogan commenta il divieto del Senato USA alle esportazioni degli F-35 in Turchia

In precedenza il Senato USA ha adottato la propria variante del progetto del budget per la difesa per il 2019 che prevede l'esclusione della Turchia dal programma di produzione del cacciabombardiere americano di quinta generazione F-35 a causa delle intenzioni espresse da Ankara di acquistare i sistemi antiaerei russi S-400.