In una conferenza stampa lo stesso giornalista russo Arkady Babchenko ha detto che la "operazione era stata preparata per due mesi. Mi hanno informato personalmente un mese fa. In questo mese ho visto come i ragazzi lavoravano, come si davano da fare nei minimi particolari… In tutto questo mese siamo stati in contatto, abbiamo riflettuto, lavorato ed agito. Alla fine questa operazione speciale è il risultato."