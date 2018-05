Il presidente USA Donald Trump ha affermato che l’infiltrato dell’FBI, che ha lavorato nel suo staff elettorale nel 2016, non ha trovato nessuna collusione con la Russia.

"La spia era nello staff fin dall'inizio della campagna elettorale e non ha comunicato nulla riguardante la presunta collusione dello staff di Trump con la Russia. Era lì solo per spiare motivi politici e aiutare la canaglia Hillary Clinton a vincere proprio come hanno fatto con Bernie Sanders, che è stato ingannato!" ha scritto Trump sulla sua pagina Twitter.