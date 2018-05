Il presidente Donald Trump, nell’incontro del mese scorso, ha proposto alla cancelliera tedesca Angela Merkel un nuovo accordo commerciale tra USA ed UE in cambio della rinuncia alla costruzione del Nord Stream 2.

L'agenzia Bloomberg, citando il vice assistente segretario Sandra Oudkirk ha riferito che, in caso di ulteriore sviluppo del Nord Stream 2 Washington potrebbe prendere in considerazione misure di ritorsione nel quadro della legge "sulla lotta agli avversari dell'America attraverso le sanzioni (CAATSA). Ha spiegato la posizione degli Stati Uniti per il fatto che la costruzione del gasdotto rafforzerà la dipendenza dell'Europa dal gas russo.