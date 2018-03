Siria: USA VS Turchia?

Gli USA prendono misure per prevenire lo scontro con la Turchia in Siria. Lo ha dichiarato il portavoce del Pentagono, Robert Manning, in una conferenza stampa.

"Come sapete, le truppe USA si trovano a Manbij. Non abbiamo forze armate ad Afrin, nella Siria occidentale… Ma è chiaro a tutti che le truppe USA ci sono (in Siria). E prenderemo misure per evitare lo scontro", ha detto.