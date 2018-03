Il 4 marzo Sergey Skripal e sua figlia Yulia sono stati ricoverati all'ospedale di Salisbury (Regno Unito) per avvelenamento da nervino. I due rimangono in condizioni gravi.

"Questo caso, così come altri eventi di questa natura, non necessariamente legati alla morte di una spia, ma almeno indirettamente correlati alla Russia, sarà utilizzato come risposta al cambiamento delle circostanze geopolitiche…", ritiene il politologo Alexander Asaf.