Una volta sopra la Florida

Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov commenta la traiettoria del volo del nuovo missile russo presentato il 1 marzo durante il discorso di Vladimir Putin. Alcuni pensano che la Florida era il bersaglio del missile mostrato alla presentazione.

"Non ho visto la mappa della Florida. Non c'erano mappe, c'erano solo dei lineamenti geografici. Dico ancora una volta che la Russia non intende aggredire nessuno e che le nostre armi non minacciano nessuno che non intende aggredire noi", ha detto Peskov.