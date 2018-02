Lavrov esorta Washington a non giocare con il fuoco.

Politici del mondo e membri del club "Vladai" hanno discusso della situazione in Siria e dei rapporti tra Israele e Palestina. Nel suo intervento il ministro Esteri russo Sergei Lavrov ha esortato gli Usa a non giocare con il fuoco in Siria e controllare i propri passi con accuratezza.