Una volta a Davos

Gli americani evitano la delegazione russa al Forum Economico Mondiale di Davos e scappano dalle discussioni, ha dichiarato in una sessione dell'evento internazionale il vice premier russo Arkady Dvorkovich.

"Non è la Russia che scappa dal dialogo, la Russia non è chiusa. Gli americani ci evitano nascondendosi a Davos, un piccolo paesino, ma non vogliono parlare. Si nascondono dalle vere discussioni," — ha aggiunto.