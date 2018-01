Una delle basi più importanti dello scudo missilistico statunitense in Europa, situata nella città di Deveselu nel sud della Romania, mette a rischio un gregge di pecore di un allevatore locale.

Secondo il sindaco della città, le pecore "pascolavano senza particolari problemi" molto prima dell'arrivo degli americani.

"Le pecore non si comportano come le persone, non obbediscono alle regole, pascolano dove sono installati i sensori di sicurezza, toccano le recinzioni e attivano gli allarmi", ha affermato.