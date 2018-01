Bitcoin ha perso il 25 per cento del proprio valore in 24 ore.

Secondo un analista del gruppo finanziario russo "Kalita-Finance" il bitcoin non sparirà visto che è già una nuova industria. L'internet non è morto dopo che è scoppiata la bolla delle dot-com, e questo calo non ucciderà le criptovalute. Notizie dalla Corea del Sud, cioè la minaccia di proibirle, hanno provocato il crollo.