Gli yankee hanno occupato tutto

La compagnia di spedizioni doveva consegnare 6 obici verso una località su ordine dell'esercito degli Stati Uniti. Tuttavia presso la città di Bautzen la polizia ha fermato il convoglio.

Durante i controlli è stato accertato che la società non aveva i documenti necessari per il trasporto, nonché erano state commesse violazioni delle norme per il trasporto di merci di questo tipo. Inoltre i conducenti dei camion non avevano osservato l'alternanza tra turno di lavoro e riposo prevista dal codice di trasporto.