L'allenatore della squadra britannica Manchester City ed ex calciatore di Barcelona Josep Guardiola è stato incluso dell'elenco dei separatisti dopo esser intervenuto l'11 giugno 2017 con un manifesto in sostegno del diritto dei catalani per un referendum. Secondo la polizia spagnola questo suo gesto ha aiutato a mobilizzare i sostenitori della secessione della Catalogna.