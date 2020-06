Dagli archivi la proposta del "vice Furher" al Regno Unito prima dell'invasione tedesca dell'Urss

Il 10 maggio 1941, a sei settimane dall'inizio dell'invasione nazista dell'Unione Sovietica, il vice-Führer Rudolf Hess si recò da solo in Scozia, sperando di organizzare negoziati di pace con Londra. Per decenni, molti dei dettagli del suo viaggio, incluso, soprattutto, se Hitler lo sapesse, sono rimasti avvolti nel mistero.

Oltre 79 anni dopo il viaggio sfortunato di Rudolf Hess attraverso il Mare del Nord, gli storici continuano a discuterne il significato. Hess, uno dei più stretti alleati e amici di Hitler e, a tutti gli effetti, il numero due in tutta la Germania nazista, prese la decisione apparentemente folle di salire su un Messerschmitt e volare in Scozia, sperando d'incontrare Douglas Douglas-Hamilton, un nobile che visitò la Germania nel 1936 come parte di una delegazione britannica alle Olimpiadi di Berlino che, secondo quanto riferito, stabilì contatti con alti funzionari tedeschi, incluso Hess.

La missione di Hess, è stato affermato, mirava a convincere l'elite britannica a deporre Winston Churchill, un ardente antinazista, e firmare la pace con la Germania. In alternativa Hubert Renfro Knickerbocker, un giornalista e autore statunitense che aveva incontrato Hitler, Hess e Churchill, ipotizzò che Hess si fosse recato nel Regno Unito per informare Londra degli imminenti piani di Berlino d'invadere l'URSS e di proporre una sorta di alleanza (Churchill, si sapeva, era anche un fervente anticomunista).

Il mistero che circonda i piani di Hess è diventato ancora più profondo per il lungo isolamento e per la detenzione in carcere che durò fino al 1987, quando il 93enne fu trovato morto nella sua cella nella prigione di Spandau a Berlino Ovest, appeso a un cavo elettrico attaccato a un chiavistello della finestra. I sovietici credevano che il funzionario nazista si fosse tolto la vita, come affermato in un rapporto franco-anglo-americano, mentre il figlio Wolf-Rudiger di Hess affermava che l'artrite paralizzante di suo padre gli impediva di legarsi i suoi lacci delle scarpe, tanto meno un cappio di fortuna. Diversi mesi prima della sua morte, la tuta di volo di Hess e altri effetti personali furono misteriosamente rubati dalla prigione, prima che le indagini portassero a qualche risultato.

Cosa voleva ottenere Hess a Londra?

Mentre i dettagli della missione, della prigionia e della morte di Hess continuano a suscitare l'interesse degli storici, le informazioni su ciò che voleva offrire alla parte britannica in cambio della pace sono disponibili negli archivi russi di guerra, afferma il Dr. Vladimir Makarov, uno storico specializzato in servizi speciali.

Secondo gli archivi, in base alla testimonianza resa all'Nkvd sovietico di Karlheinz Pinsch, aiutante di lungo corso di Hess, il gerarca nazista aveva finito di lavorare su ciò che sperava potesse diventare la base per i colloqui di pace tedesco-britannici già nel marzo 1941.

La proposta di Hess, secondo Pinsch, includeva i seguenti dettagli:

La Germania rinuncerebbe alle sue pretese nei confronti delle sue ex colonie africane.

La Germania sarebbe disposta a limitare le dimensioni della sua marina, riconoscendo la supremazia britannica in mare.

Berlino non era interessata alla distruzione dell'Impero britannico e sarebbe stata pronta a sostenere Londra nel mantenere il suo status di potenza mondiale.

La Germania sarebbe stata disposta a sostenere il Regno Unito nel prevenire una crisi economica globale dopo la guerra, qualora emergesse vittoriosa.

Berlino avrebbe cercato da Londra la restituzione di beni privati ​​all'estero congelati dagli inglesi dopo il 1918, che non erano stati accreditati come riparazioni. Inoltre, dopo aver raggiunto un accordo di pace, la Gran Bretagna sarebbe stata obbligata a rifornire la Germania di materie prime.

La Germania si sarebbe impegnata a impedire la "bolscevizzazione" dell'Europa da parte dell'URSS e avrebbe dovuto avere mano libera in Oriente, in conformità con le condizioni presumibilmente avanzate dagli inglesi in presunti colloqui segreti nell'agosto 1940 a Ginevra.

"L'essenza delle osservazioni di Hess si riduceva al fatto che l'intera politica del governo tedesco all'epoca era volta a preparare la guerra contro l'URSS", ha affermato Makarov, ricordando l'esatta frase di Hess in materia: "Le forze imbrigliate in Occidente verrebbero liberate per essere usate contro la Russia".

Inoltre, secondo lo storico, Adolf Hitler, lungi dall'essere uno spettatore passivo senza alcuna conoscenza della trama di Hess, è stato personalmente coinvolto nella preparazione di questi termini di pace e nell'organizzazione del volo in Scozia.

“Come sappiamo, la data dell'invasione nell'URSS da parte di Hitler è stata ripetutamente rinviata a causa di circostanze negative, tra cui gli eventi in Jugoslavia, Albania e Grecia. Il 3 settembre 1939, la Gran Bretagna e la Francia dichiararono guerra alla Germania nazista, vi fu la "Strana guerra" tra il Regno Unito e la Germania, i bombardamenti della Luftwaffe sulla Gran Bretagna in attesa dell'entrata in guerra degli Stati Uniti dalla parte degli Alleati. Avendo iniziato una guerra in Oriente, Hitler avrebbe affrontato la minaccia di una guerra su due fronti. A questo proposito, il tentativo di negoziati di pace separati tra nazisti e inglesi fu abbastanza logico. Per questo motivo, Hitler incaricò il suo vice di preparare le basi per un accordo con il governo britannico", ha suggerito Makarov.

Di conseguenza, nella sua missione, Hess, che aveva stretto stretti contatti con più alti funzionari britannici negli anni '30, come il duca di Bedford, Sir Lloyd George, l'ex segretario al tesoro Lord Simon, il diplomatico William Strang e altri, cercarono "se non un'alleanza militare tra Germania e Regno Unito contro l'Unione Sovietica, almeno la neutralità dell'Inghilterra".

Fortunatamente per il mondo, il governo di Churchill rifiutò categoricamente la richiesta di negoziati di Hess e Londra avrebbe continuato la guerra contro la Germania nazista fino all'esito vittorioso dell'8 maggio 1945.

Il 22 giugno 1941, la Germania nazista, i suoi alleati europei e milizie di volontari provenienti da tutti i territori conquistati iniziarono l'operazione Barbarossa, l'invasione dell'URSS. Churchill contattò immediatamente il leader sovietico Iosif Stalin e il 12 luglio 1941 i due paesi firmarono un'alleanza militare formale. Mettendo da parte la sua profonda avversione nei confronti di Stalin e dei bolscevichi per tutta la durata della guerra, Churchill in seguito avrebbe detto ironicamente che "se Hitler invadesse l'inferno, farei almeno una dichiarazione in favore del diavolo alla Camera dei Comuni."