Il destino di oltre un milione di soldati e civili tedeschi scomparsi alla fine della seconda guerra mondiale rimane una questione per storici e archivisti. Tuttavia, le fosse comuni recentemente scoperte potrebbero far luce sulle loro storie.

Una fossa comune di soldati della Wehrmacht risalente alla seconda guerra mondiale è stata trovata nell'Ossezia del Sud, secondo i media russi. I lavoratori che hanno scavato una fossa di fondazione per una casa hanno trovato resti umani e hanno immediatamente chiamato agenti di polizia e squadre di ricerca.

“Abbiamo trovato i resti di circa cinque soldati della Wehrmacht e due piastrine di riconoscimento. Le autorizzazioni continuano, quindi forse ce ne saranno altre. Ci stiamo imbattendo in medaglie, cartucce e oggetti personali: pettini, bottoni", ha detto Murat Tsakhilov, un rappresentante della squadra di ricerca "Dovere e onore".

Le "piastrine per cani" dei soldati potrebbero essere usate per identificare gli uomini . I loro resti dovrebbero essere inviati in un cimitero militare tedesco, mentre le loro uniformi e gli oggetti personali verranno trasferiti nei musei russi.

Secondo i funzionari della Croce Rossa tedesca, mancano circa 1,3 milioni di soldati e civili scomparsi alla fine della seconda guerra mondiale. I ricercatori spesso fanno affidamento su archivi e sistemi di localizzazione tedeschi e sovietici per determinarne le sorti.