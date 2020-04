"Serbia non dimenticherà mai campi di concentramento fascisti della Seconda Guerra Mondiale"

I serbi non dimenticheranno i campi di concentramento fascisti della Seconda Guerra Mondiale e non permetteranno di riscrivere la storia, ha dichiarato il presidente Aleksandar Vučić nel giorno della memoria delle vittime del campo di concentramento di Jasenovac.

Oggi Vučić ha deposto una corona di fiori in ricordo delle vittime del più grande campo di concentramento degli Ustascia fascisti di Jasenovac, situato nel territorio dell'ex Jugoslavia. La cerimonia si è svolta in uno dei complessi commemorativi delle vittime del campo di concentramento, che si trova nella città di Sremska Mitrovica, in Serbia nord-occidentale.

"Non osiamo e non dimenticheremo mai Don Gradin, Jasenovac, Poison, Drakulici, Motika, Šargovac. Non un singolo campo di concentramento, martello, coltello o proiettile, non una singola fossa comune o crimine contro il popolo serbo. Non dimenticheremo nessuno di quelli che hanno perseguito una politica di sterminio del popolo serbo", l'amministrazione presidenziale serba riporta le parole del capo di Stato.

La leadership della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina ha onorato il ricordo delle vittime del campo di concentramento di Jasenovac sul suo territorio. Dona Gradina si trova dall'altra parte del fiume Sava dalla parte principale del campo di concentramento di Jasenovac in Croazia, usato come luogo per uccidere ebrei, zingari e serbi scacciati dal territorio dello Stato Indipendente di Croazia, retto dal dittatore e fondatore del movimento fascista degli Ustascia Ante Pavelic.

L'ambasciatore della Russia in Bosnia-Erzegovina Petr Ivantsov aveva preso parte alla cerimonia commemorativa delle vittime in occasione del 75° anniversario della liberazione del campo di Jasenovac il 23 aprile 1945, insieme alle autorità della Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina.

"Onoriamo il sacro ricordo di tutti gli innocenti uccisi nella lotta contro il fascismo. La liberazione del campo di Jasenovac è una grande pietra miliare nella lotta di liberazione del popolo antifascista; sminuirne il significato significa negare la verità storica", aveva affermato il capo della missione diplomatica russa.

Il presidente croato e leader del Partito Socialdemocratico Zoran Milanovic, a differenza della sua predecessore Kolinda Grabar-Kitarovic, ha preso parte personalmente agli eventi commemorativi per la liberazione del campo di concentramento di Jasenovac insieme al premier Andrej Plenkovic.