Mosca invita NATO a rinunciare alle esercitazioni per il 75° anniversario della Vittoria su nazismo

Secondo lui, Mosca ha attirato l'attenzione sul fatto che la fase attiva delle esercitazioni è stata programmata a maggio.

"E' assolutamente chiaro per noi che quando il mondo intero si inchinerà davanti al ricordo di coloro che hanno sconfitto il nazismo, coloro che hanno liberato l'Europa dalla peste marrone, i centri di propaganda occidentale promuoveranno la loro campagna di informazione, accusando la Russia di aggressività e di tutti gli altri tipi di peccati possibili. Escludo che i pianificatori della NATO non abbiano tenuto conto di ciò. Abbiamo invitato i paesi europei ad abbandonare la fase attiva delle esercitazioni in quel periodo di tempo", ha affermato Grushko.

"Sullo sfondo della pandemia, siamo convinti che tutti gli strumenti di cooperazione internazionale, compresi quelli militari, siano estremamente richiesti. E la situazione attuale mostra assoluta stupidità, non posso dire diversamente, delle decisioni prese negli Stati Uniti per interrompere tutti i contatti lungo la linea militare", ha detto il vice ministro degli Esteri.

Ha aggiunto che "nessuno beneficia di questo".

Lunedì, il Comando europeo degli Stati Uniti (EUCOM) ha riferito che, a causa della pandemia del coronavirus, il Pentagono ha impedito ai militari di trasferirsi in Europa le esercitazioni. Prima di questo, il comando ha riferito che gli Stati Uniti stanno riducendo il numero di soldati che parteciperanno agli esercizi. La parte finale di Defender Europe, secondo i piani, avrebbe dovuto svolgersi dal 20 aprile al 20 maggio nella Repubblica Federale Tedesca, in Polonia e nel Baltico con la partecipazione di 37 mila soldati provenienti da 18 paesi.