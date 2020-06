Parate, tricolori, fuochi d'artificio: come è stata festeggiata la Vittoria nelle città russe

Il 24 giugno a Mosca e in altre città russe si sono svolte le celebrazioni per la Vittoria contro il nazismo. Dopo le parate e i festeggiamenti, in serata nei cieli della Russia si sono visti anche i vividi colori dei fuochi d'artificio.

Non soltanto a Mosca. Le parate militari per il 75esimo anniversario della Vittoria contro il nazismo si sono svolte in molte città russe quali San Pietroburgo, Ekaterinburg, Volgograd, Vladivostok, Tula e altre.

Di sera nei cieli della Russia sono apparsi i vivaci colori dei fuochi d'artificio.

A Mosca i fuochi d'artificio sono durati per 15 minuti, durate i quali sono state effettuate circa 10mila salve. Nei cieli della capitale hanno brillato i colori della bandiera russa per il gran finale.

A Ekaterinburg le salve dei fuochi d'artificio sono state lanciate da tre punti diversi per far sì che tutti gli abitanti e ospiti della capitale degli Urali riuscissero a vederli indipendentemente dal quartiere in cui si trovassero.

A San Pietroburgo le salve sono state dedicate all'eroica difesa di Leningrado, alle battaglie di Stalingrad e Kursk, all'operazione "Bagration", all'operazione di Berlino e altre, nonché ai militari che diedero la loro vita per difendere la Patria, ai lavoratori delle retrovie, alle madri e ai padri dei vincitori. L'ultima salva è stata dedicata al 75esimo anniversario della Vittoria.