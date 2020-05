La resa della Germania nazista - Video

L’atto che pose fine alla Grande Guerra patriottica fu firmato alle ore 23:01 dell’8 maggio del 1945 nei sobborghi di Berlino.

Quando l’atto di resa militare tedesca entrò in vigore a Mosca era già il 9 maggio. Perciò il Giorno della Grande Vittoria in Russia e in Europa si celebra a distanza di un giorno. L’atto fu redatto in russo, tedesco e inglese e fu firmato dai rappresentanti di tutte le forze alleate. Questa redazione dell’atto si considera finale. Il governo tedesco fu sciolto e le forze tedesche si arresero.