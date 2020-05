Le più belle e coraggiose: le donne in guerra

La Seconda Guerra Mondiale colpì tutte le persone di ogni età e genere. Nell'Unione Sovietica anche le donne dovettero andare in guerra per proteggere i loro cari e la loro Patria.

Il 9 maggio in Russia si celebrerà il 75° anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale.

La Seconda guerra mondiale fu il maggiore sconvolgimento per l'umanità durante il ventesimo secolo, tanto da cambiare radicalmente il destino di centinaia di milioni di uomini e donne. Per queste ultime le prove da superare furono molto duro: le madri, le mogli, le figlie e le sorelle di coloro che erano partiti al fronte dovettero non solo far fronte alla vita quotidiana in tempo di guerra da sole, ma anche fare i conti con l'orrore delle operazioni militari.

Vi invitiamo a vedere le più coraggiose donne che dovettero partecipare alla guerra nella nostra galleria delle fotografie d'archivio.