I leggendari carri armati sovietici

Il T-72 è un carro armato da combattimento prodotto in Unione Sovietica a partire dal 1971. In termini cronologici il T-72 appartiene alla stessa generazione di carri come l'americano M60 Patton, il francese AMX-30, il tedesco Leopard 1 e l'inglese Chieftain.

Il T-72 venne mostrato in pubblico per la prima volta nella Parata per la Rivoluzione d'Ottobre del 7 novembre 1977 e inizialmente venne considerato dagli esperti della NATO come un mezzo molto temibile che, fornito in grandi quantità all'esercito sovietico, avrebbe potuto cambiare l'equilibrio delle forze corazzate in Europa a sfavore dell'alleanza occidentale.

Il T-34 poteva facilmente colpire i carri armati nemici a distanza di un km e mezzo, mentre i suoi avversari dovevano raggiungere una distanza suicida di circa 500 metri per penetrare efficacemente la sua armatura da 45 mm.

Il carro armato sovietico T-55 è stato prodotto dal 1956 al 1979. Pesa oltre 36 tonnellate. Carri di questo tipo erano ampiamente usate nei paesi del Patto di Varsavia.

