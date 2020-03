I test del leggendario carro armato T-34 "Fidanzata combattente" restaurato - Video

Nei test, il carro armato ha guidato lungo una serie di ostacoli del Biathlon dei carri armati, mostrando elevate prestazioni di guida.

Il veicolo da combattimento è stato restaurato per più di due anni. Quindi, in una delle basi per lo stoccaggio dei mezzi in disuso, è stato preso uno scafo vuoto di un carro armato. L'anno scorso sono stati restaurati l'aspetto storico del mezzo, della trasmissione e del vano motore, quest'anno invece il telaio. Continuano i lavori per ripristinare il compartimento di combattimento e il compartimento di controllo del veicolo militare.