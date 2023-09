https://it.sputniknews.com/20230912/usa-speaker-della-casa-bianca-mc-carthy-ordina-indagine-formale-per-impeachment-di-joe-biden-17493283.html

Usa, speaker della Casa Bianca Mc Carthy ordina indagine formale per impeachment di Joe Biden

Le accuse mosse a carico dell'attuale presidente degli Stati Uniti da parte dello speaker della Camera si riferiscono in primis ai loschi affari all'estero del... 12.09.2023, Sputnik Italia

"Attraverso le nostre indagini abbiamo scoperto che il presidente Joe Biden ha mentito al popolo ameircano riguardo alla propria conoscenza degli affari esteri della sua famiglia".Così, con questa dichiarazione in riferimento agli affari della famiglia Biden, leggasi Hunter Biden, figlio dell'attuale POTUS degli Stati Uniti d'America, e citando in proposito "l'abuso di potere, l'ostruzione e la corruzione" tra le varie accuse mosse nei confronti del presidente, lo speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, che ha ordinato una indagine formale sull'impeachement di Biden.McCarthy ha sottolineato che ci sono testimoni oculari circa movimenti in favore della famiglia Biden per decine di milioni di dollari, e vengono anche menzionate macchine di lusso.Il deputato cita operazioni che toccano la cifra ragguardevole di 20 milioni di dollari guadagnati dalla famiglia Biden utilizzando società di comodo e "soci sospetti".Per 150 operazioni circa.Nonostante l'inchiesta, già annunciata il mese scorso proprio con l'intento di raccogliere prove utili per poter indagare sugli affari della famiglia Biden sia stata criticata adduncendone una parzialità per fini politici da parte del portavoce della Casa Bianca, Ian Sams, McCarthy ha rincarato la dose riferendo che "ogni giorno emergono nuovi particolari", come uso di pseudonimi nelle email dell'attuale POTUS quando era alla carica di vice-presidente.

