https://it.sputniknews.com/20230912/un-aereo-con-piu-di-160-passeggeri-effettua-un-atterraggio-di-emergenza-in-un-campo-in-siberia-17491636.html

Un aereo con più di 160 passeggeri effettua un atterraggio di emergenza in un campo in Siberia

Un aereo con più di 160 passeggeri effettua un atterraggio di emergenza in un campo in Siberia

La Direzione regionale delle emergenze ha confermato che l'incidente non ha causato vittime o danni. 12.09.2023, Sputnik Italia

2023-09-12T07:33+0200

2023-09-12T07:33+0200

2023-09-12T07:33+0200

russia

airbus

a320

aviazione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/09/0c/17491616_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05eb33d39ac2e6bdc4bd85986ff7ecad.jpg

Un aereo con più di 160 persone a bordo ha effettuato un atterraggio di emergenza questa mattina, martedì 12 settembre, nella regione russa di Novosibirsk, in Siberia, ha dichiarato il governatore Andrei Travnikov. L'aereo, un Airbus A320, è atterrato nel distretto di Ubinskoye della provincia di Novosibirsk. La Direzione regionale delle emergenze ha confermato che l'incidente non ha causato vittime o danni. L'agenzia russa per il trasporto aereo, Rosaviatsia, ha dichiarato che l'atterraggio di fortuna è avvenuto "in un'area selezionata dall'aria vicino al villaggio di Kamenka", a circa 180 chilometri da Novosibirsk, e che 159 passeggeri e sei membri dell'equipaggio erano a bordo. Un aereo di soccorso An-26 della Rosaviatsiya e degli autobus sono stati inviati in loco per organizzare il trasporto a Novosibirsk. Secondo Ural Airlines, a bordo dell'A320 c'erano 161 passeggeri. Questa informazione è coerente con quella della Direzione regionale delle emergenze, con un totale di 167 persone a bordo, tra cui 23 bambini e sei membri dell'equipaggio. Per quanto riguarda le cause preliminari dell'incidente, una fonte dei servizi di emergenza locali ha dichiarato a Sputnik in un commento che potrebbe essersi trattato di "un possibile guasto al sistema idraulico".

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, airbus, a320, aviazione