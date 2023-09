https://it.sputniknews.com/20230912/putin-loccidente-distrugge-il-sistema-di-relazioni-finanziarie-leconomia-mondiale-sta-cambiando-17492016.html

Nel corso della controffensiva l'Ucraina ha perso circa 71mila persone - Putin

Nel corso della controffensiva l'Ucraina ha perso circa 71mila persone - Putin

Lo ha detto Vladimir Putin intervenendo alla sessione plenaria delForum economico orientale a Vladivostok. 12.09.2023, Sputnik Italia

2023-09-12T08:52+0200

2023-09-12T08:52+0200

2023-09-12T10:25+0200

forum economico orientale

vladimir putin

occidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/09/0c/17491996_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_cdba4a909990a7b48964883920382321.jpg

Le perdite delle Forze Armate ucraine nella controffensiva ammontano a 71.000 persone, ha detto il presidente russo nel corso del Forum economico orientale a Vladivostok.Il presidente ha anche aggiunto che "a volte si ha l'impressione che non si tratti del loro [ucraino, ndr] popolo quando lo gettano in battaglia".L'economia globale continua a cambiare, soprattutto perché l'Occidente sta distruggendo il sistema di relazioni finanziarie, ha anche sottolineato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo alla sessione plenaria del Forum economico orientale a Vladivostok. Il Presidente ha osservato che è molto importante che in questo contesto si stia ampliando lo spazio per un'autentica cooperazione commerciale tra Stati che non si sottomettono a pressioni esterne, ma seguono i propri interessi. L'VIII Forum Economico Orientale si tiene dal 10 al 13 settembre 2023 a Vladivostok, nel campus dell'Università Federale dell'Estremo Oriente (FEFU).

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

forum economico orientale, vladimir putin, occidente