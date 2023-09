https://it.sputniknews.com/20230912/putin-ha-sottolineato-il-grande-ruolo-dellestremo-oriente-per-la-russia-17492256.html

Putin ha definito l'estremo oriente la priorità della Russia per tutto il XXI secolo

Il ruolo dell'Estremo Oriente per il futuro della Russia e la sua posizione in un mondo multipolare è molto grande, poiché importanti imprese strategiche... 12.09.2023, Sputnik Italia

Il presidente ha aggiunto che il ruolo dell'Estremo Oriente per il futuro della Russia e la sua posizione in un mondo multipolare è eccezionalmente grande. "Siamo ben consapevoli di questo", ha detto, ricordando che lo sviluppo avanzato della regione dell'Estremo Oriente è la priorità assoluta della Russia per l'intero 21 ° secolo.L'VIII Forum economico orientale si svolgerà dal 10 al 13 settembre 2023 a Vladivostok nel campus dell'Università federale dell'Estremo Oriente (FEFU). RIA Novosti è il responsabile di informazione generale del forum

Notiziario

