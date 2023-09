https://it.sputniknews.com/20230912/politico-francese-accusa-il-capo-della-ce-di-razzismo-per-le-misure-adottate-contro-cittadini-russi-17492129.html

Politico francese accusa il capo della CE di razzismo per le misure adottate contro cittadini russi

Florian Filippo ritiene che il divieto di importazione di auto e altre cose nel territorio dell'unione da parte dei russi, introdotto da Ursula von der Leyen... 12.09.2023, Sputnik Italia

La presidente della Commissione europea (CE) Ursula von der Leyen, consentendo il divieto di importazione di automobili ed altro nel territorio dell'unione da parte dei russi, agisce sulla base di pregiudizi razzisti, che contraddicono i valori europei. Questa opinione è stata espressa dal leader del partito francese "Patrioti" ed ex membro del Parlamento europeo, Florian Filippo.Secondo Filippo, tutte queste misure mirano solo a "intensificare le tensioni, incitare alla guerra, subordinare all'agenda dei neoconservatori americani".In precedenza, il portavoce della CE Balazs Uyvari aveva affermato che i paesi dell'UE non possono confiscare i vestiti dei russi che entrano nella comunità europea, anche se sarebbero soggetti a un divieto di importazione.In conformità con le disposizioni della Commissione europea dell'8 settembre, è vietato importare dalla Russia nell'Unione europea le merci elencate nell'allegato XXI della direttiva UE n. 833/2014, indipendentemente dallo scopo del loro utilizzo e dalla durata del soggiorno nell'UE, comprese "auto con un numero totale di posti inferiore a 10". La Commissione europea sottolinea che "non importa se l'uso dei veicoli è privato o commerciale". L'elenco contiene una vasta gamma di ogni tipo di oggetto, dai telefoni cellulari e dispositivi di registrazione audio e video, alle valigie, borse, vestiti, dentifricio, shampoo e altri prodotti per l'igiene.

ue, ursula von der leyen, turisti russi