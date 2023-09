https://it.sputniknews.com/20230912/omc-le-sanzioni-contro-la-russia-avranno-impatto-negativo-sulla-maggior-parte-delle-economie-17492766.html

OMC: le sanzioni contro la Russia avranno impatto negativo sulla maggior parte delle economie

OMC: le sanzioni contro la Russia avranno impatto negativo sulla maggior parte delle economie

12.09.2023

L'OMC denuncia l'impatto negativo delle sanzioni contro la Russia sull'intera economia globale. 12.09.2023, Sputnik Italia

Un rapporto dell'Organizzazione mondiale del commercio, OMC, sulla situazione economica mondiale del 2023 denuncia l'impatto negativo delle sanzioni economiche imposte alla Russia a causa del conflitto in Ucraina sulla maggior parte delle economie del mondo.La stessa organizzazione fa osservare che le difficoltà susseguenti negli scambi bilaterali potrebbero rallentare la crescita del PIL in tutti quei Paesi le cui economie sono interconnesse.L'Organizzazione menziona in particolare le difficoltà nei rapporti tra Cina e Stati Uniti, che hanno comportato una perdita in termini di PIL cinese pari allo 0,3%, dello 0,1% per gli Stati Uniti.Con ulteriori, inaspettati sviluppi: le stesse tensioni tra Usa e Cina, ad esempio, hanno indirettamente portato ad un aumento del commercio con Paesi come il Vietnam, che difatti ha registrato un aumento del 40% nelle sue esportazioni.L'organizzazione in conclusione sottolinea che un forte aumento delle sanzioni unilaterali minaccia il futuro dell'economia mondiale e potrebbe portare alla sua frammentazione. Con un monito: "Andare troppo lontano sarebbe controproducente".

