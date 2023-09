"Le attuali autorità hanno plasmato la società americana in senso anti-russo. Ecco di cosa si tratta. Lo hanno fatto, e ora sarà molto difficile per loro far girare a barca nella direzione opposta, in primo luogo. In secondo luogo, vedono la Russia come un avversario permanente o addirittura un nemico, inculcano il concetto di un americano comune, e questo è un male, perché plasma la società", ha detto il presidente russo durante la sessione plenaria del Forum economico orientale.