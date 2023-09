https://it.sputniknews.com/20230912/kim-jong-un-ha-lasciato-la-corea-del-nord-per-la-russia-in-vista-dei-colloqui-con-putin-17491176.html

Kim Jong Un è arrivato in Russia in vista dei colloqui con Vladimir Putin

Kim Jong Un è arrivato in Russia in vista dei colloqui con Vladimir Putin

12.09.2023

Il leader nordcoreano Kim Jong Un è arrivato in Russia dalla Corea del Nord in vista dei colloqui con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.Kim Jong Un ha lasciato Pyongyang con un treno speciale nel pomeriggio del 10 settembre e si sta dirigendo verso la Russia, accompagnato da alti funzionari del suo governo, hanno riferito stamane i media statali. L'agenzia di stampa statale centrale coreana (KCNA), ha dettagliato che Kim sta viaggiando insieme ai suoi funzionari governativi più anziani. Le foto condivise dai media statali hanno immortalato sia la folla di persone che i membri del servizio militare che presentano gli onori mentre Kim si prepara a lasciare la Corea del Nord in treno. La Russia e la Corea del Nord potrebbero discutere la questione della fornitura di aiuti umanitari a Pyongyang durante la visita del leader nordcoreano Kim Jong-un in Russia, ha detto il Vice Ministro degli Esteri russo Andrey Rudenko. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che l'incontro tra il Presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano si svolgerà nell'Estremo Oriente russo e che i colloqui includeranno anche una cena ufficiale. Ha inoltre indicato che al momento non sono previste conferenze stampa. Commentando l'invito degli Stati Uniti alla Corea del Nord a non fornire armi a Mosca, Peskov ha detto che Mosca e Pyonyang sono guidate dagli interessi dei due Paesi e non dagli avvertimenti di Washington. Ieri il Cremlino ha dichiarato che il leader della Corea del Nord avrebbe visitato la Russia nei prossimi giorni su invito di Putin. Peskov ha osservato che i due leader avrebbero discusso i temi delle relazioni bilaterali. L'ultimo incontro tra il leader nordcoreano e i funzionari russi risale a luglio, quando il Ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato Pyongyang per discutere di questioni di sicurezza globale e regionale. Tuttavia, l'ultima volta che Kim si è recato all'estero è stato nel 2019 a Vladivostok per partecipare al suo primo vertice in assoluto con Putin. L'incontro prevedeva colloqui sulla denuclearizzazione e sulle relazioni con le controparti americane.

