Il ministro della Difesa russo Shoigu parteciperà ai colloqui tra Putin e Kim

In precedenza, Dmitry Peskov ha detto che ci sarà una comunicazione a tu per tu, così come una cena ufficiale a nome di Putin in onore di Kim Jong-un. 12.09.2023, Sputnik Italia

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu parteciperà ai colloqui tra il Presidente Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un, ha dichiarato stamane il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. In precedenza, Dmitry Peskov ha detto che ci sarà una comunicazione a tu per tu, così come una cena ufficiale a nome di Putin in onore di Kim Jong-un. Lunedì, il Cremlino ha annunciato che Kim avrebbe visitato la Russia su invito di Putin e che i leader si sarebbero incontrati durante il Forum economico orientale nella città russa sul Pacifico di Vladivostok. Secondo un corrispondente di Sputnik, il treno di Kim ha attraversato il confine con la Russia nella prima mattinata di oggi. Il vice ministro degli Esteri russo Andrey Rudenko ha dichiarato che la Russia e la Corea del Nord potrebbero discutere la questione della fornitura di aiuti umanitari a Pyongyang durante la visita del leader nordcoreano in Russia.

