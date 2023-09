https://it.sputniknews.com/20230912/abbiamo-guadagnato-il-doppio-putin-sul-congelamento-di--300-miliardi-di-riserve-auree-russe-17492646.html

"Abbiamo guadagnato il doppio": Putin sul congelamento di $ 300 miliardi di riserve auree russe

Il Forum economico orientale si svolge presso il campus dell'Università federale dell'Estremo Oriente dal 10 al 13 settembre. 12.09.2023, Sputnik Italia

La restrizione dei pagamenti in dollari ha spinto tutti i paesi a puntare sui pagamenti in valuta nazionale e a mantenere i risparmi al di fuori degli Stati Uniti, poiché la fiducia nell'Occidente viene minata, ha detto martedì il presidente russo Vladimir Putin.Commentando il congelamento delle riserve auree della Russia per 300 miliardi di dollari a causa delle sanzioni, Putin ha detto: "Abbiamo guadagnato il doppio".Inoltre, il presidente ha affermato che è necessario raggiungere un accordo con le imprese in modo che capiscano che è più sicuro lavorare in Russia.Il sequestro degli asset legalmente in possesso della Russia all'estero è oltre il limite, ha detto Vladimir Putin.

