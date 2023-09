https://it.sputniknews.com/20230911/peskov-macron-e-scholz-non-possono-piu-svolgere-ruolo-di-mediatori-17490043.html

Peskov: Macron e Scholz non possono più svolgere ruolo di mediatori

Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz vorrebbero rimanere visivamente contendenti per il ruolo di mediatori, ma de facto... 11.09.2023, Sputnik Italia

“È chiaro che sia Macron che Scholz vorrebbero, almeno visivamente, rimanere contendenti per il ruolo di una sorta di mediatori, ma de facto, ovviamente, a quanto pare, hanno già praticamente perso questa opportunità, perché hanno perso la loro sovranità in tutta questa storia", ha detto Peskov.Peskov ha aggiunto che Macron e Scholz “preferiscono muoversi chiaramente sulla scia delle decisioni prese a Washington, anche a danno di se stessi, a danno dei popoli dei loro paesi, e finora non vediamo nient’altro”.

