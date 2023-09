https://it.sputniknews.com/20230911/nyt-un-americano-ha-guadagnato-milioni-fornendo-armi-alle-forze-armate-ucraine-17489443.html

NYT: un americano ha guadagnato milioni fornendo armi alle forze armate ucraine

Secondo quanto riportato dal New York Times, l’esercito americano fa molto affidamento su trafficanti di armi come Mark Morales per sostenere Kiev. Il... 11.09.2023, Sputnik Italia

la situazione in ucraina

usa

ucraina

difesa

Nei suoi confronti è stata aperta un'indagine anti-corruzione in Ucraina e negli Stati Uniti nel 2009 è stato accusato di cospirazione e riciclaggio di denaro in un caso di tangenti a funzionari stranieri. Negli Stati Uniti le accuse sono state ritirate, scrivono i media ucraini citando il New York Times.Secondo il giornale, Morales paga il sergente maggiore delle forze armate ucraine Vladimir Koyfman per organizzare incontri con i rappresentanti del governo. La pubblicazione rileva che tali azioni potrebbero violare le leggi sia degli Stati Uniti che dell'Ucraina. Koyfman è un americano di origine ucraina, ha lavorato a lungo come consigliere della Guardia nazionale ucraina e si è arruolato nell'esercito ucraino dopo che la Russia ha lanciato l'operazione militare speciale.Il New York Times non è stato in grado di spiegare i suoi compiti specifici. Lo stesso Koyfman ha affermato che addestra soldati di difesa territoriale. Secondo la pubblicazione, presso la Global Ordnance Koyfman gestisce gli appaltatori in Ucraina. Koyfman e Global Ordnance affermano di non violare alcuna legge, sebbene negli Stati Uniti alle aziende sia vietato pagare funzionari stranieri per assistenza commerciale e le leggi ucraine proibiscano al personale militare di guadagnare denaro al di fuori dell'esercito. Koyfman si posiziona come un “combattente civile”.I rivali di Morales lamentano i suoi legami con il Pentagono. A giudicare dai documenti, ha venduto missili, proiettili, granate e veicoli blindati all'Ucraina dalla Bulgaria, Egitto, Giordania e Pakistan. È da notare che Morales non è l’unico trafficante d’armi ad avere legami con il governo ucraino.

