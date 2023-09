https://it.sputniknews.com/20230911/ministero-degli-esteri-russo-mette-in-guardia-seul-da-qualsiasi-fornitura-di-armi-a-kiev-17489827.html

Ministero degli Esteri russo mette in guardia Seul da qualsiasi fornitura di armi a Kiev

Ministero degli Esteri russo mette in guardia Seul da qualsiasi fornitura di armi a Kiev

La situazione intorno all'Ucraina ha avuto un impatto negativo sulle relazioni tra Mosca e Seul, riportano i media russi, citando una dichiarazione di Georgy... 11.09.2023, Sputnik Italia

2023-09-11T12:08+0200

2023-09-11T12:08+0200

2023-09-11T12:08+0200

la situazione in ucraina

russia

corea del sud

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/09/0b/17489806_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_67e82296cb5d1de61ac6c895a659c314.jpg

Il diplomatico ha osservato che la Corea del Sud si è unita alla linea dei paesi occidentali nel sostenere Kiev contro la Russia e che l’obiettivo della guerra per procura contro la Federazione Russa è infliggere a Mosca una “sconfitta strategica”. Zinoviev ha ricordato che nel 2022 le autorità sudcoreane hanno introdotto restrizioni contro la Federazione Russa. Quest’anno Seul ha notevolmente ampliato l’elenco delle sanzioni sulle esportazioni.Allo stesso tempo, come ha sottolineato il diplomatico, i produttori sudcoreani, i cui prodotti erano popolari in Russia, hanno subito gravi perdite. Oggi i voli diretti tra i due paesi sono stati interrotti, il che crea difficoltà agli scambi, nonostante resti in vigore il regime di viaggio senza visto per i cittadini.Allo stesso tempo, Zinoviev ha sottolineato il desiderio della Corea del Sud di mantenere relazioni stabili con la Russia e di garantirne il ripristino dopo la fine della crisi ucraina. Tuttavia, Mosca trarrà le conclusioni finali “su casi specifici”.Zinoviev ha aggiunto che il recentemente nominato ambasciatore in Russia Lee Do-hoon è favorevole al mantenimento dei legami reciprocamente vantaggiosi con la Federazione Russa.

russia

corea del sud

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, corea del sud, politica, difesa