Lula da Silva invita Putin e Xi Jinping al vertice del G20 nel 2024

"Vorrei congratularmi con l'India per aver organizzato il vertice eccezionalmente bene. Abbiamo ricevuto molto calore dal popolo indiano. Il Brasile ha tutte le condizioni per diventare il paese ospitante del G20 il prossimo anno. Vogliamo utilizzare molte città del Brasile per organizzare lì un gran numero di eventi. Non so perché il presidente Putin e Xi Jinping non abbiano partecipato qui, ma li inviterò e spero che verranno in Brasile", ha detto da Silva in una conferenza stampa.Parlando della situazione in Ucraina, ha espresso la speranza che per quel momento “la guerra finirà e torneremo a tempi normali”.Il presidente brasiliano ha sottolineato che il suo Paese ha una grande responsabilità nell'ospitare il prossimo vertice del G20."Metteremo la questione della disuguaglianza come questione principale […] Un'altra questione di cui discuteremo è la transizione energetica. Il Brasile ha un potenziale eccezionale nella produzione di energia pulita", ha detto.Inoltre, ha aggiunto da Silva, si prevede di discutere la riforma delle istituzioni multilaterali e l'adesione permanente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

