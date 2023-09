https://it.sputniknews.com/20230911/kim-jong-un-si-rechera-in-visita-a-mosca-17489943.html

Kim Jong un si recherà in visita in Russia

Il leader nordcoreano Kim Jong-un su invito del presidente russo Vladimir Putin nei prossimi giorni si recherà in visita in Russia. Lo ha comunicato il... 11.09.2023, Sputnik Italia

"Su invito del presidente della Federazione russa Vladimir Putin, il presidente degli Affari di Stato della Repubblica Popolare Democratica di Corea, Kim Jong-un, si recherà nei prossimi giorni in visita ufficiale nella Federazione Russa", legge nella nota del Cremlino.L’ultima volta che Kim Jong-un ha visitato la Russia nell’aprile 2019. Era arrivato a Vladivostok in treno e l'incontro con Putin ha avuto luogo nel campus della Far Eastern Federal University sull'isola Russky.

