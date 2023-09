https://it.sputniknews.com/20230911/kiev-vuole-ricevere-dagli-usa-fino-a-14-miliardi-di-dollari-nel-2024-17490132.html

Kiev vuole ricevere dagli USA fino a 14 miliardi di dollari nel 2024

Nel 2024 l'Ucraina spera di ricevere dagli Stati Uniti dai 12 ai 14 miliardi di dollari per finanziare il bilancio statale, ha affermato il ministro delle... 11.09.2023, Sputnik Italia

"Nel 2024, il ministero delle Finanze spera di ricevere dagli Stati Uniti il ​​finanziamento del bilancio statale al livello dell'anno in corso. Non meno di quest'anno: tra i 12 e i 14 miliardi di dollari. Questo è ciò che stiamo sviluppando," ha affermato.Il ministro ha aggiunto che l'Ucraina spera di adottare il bilancio provvisorio degli Stati Uniti nel prossimo futuro e di ricevere altri 3,3 miliardi di dollari entro la fine di quest'anno per coprire il deficit del bilancio statale ucraino.Secondo il ministro delle Finanze, nel 2023 il finanziamento esterno del bilancio statale ammontava a 42 miliardi di dollari. Di questi fondi, 35 miliardi sono andati a coprire il deficit della bilancia dei pagamenti, il resto ad aumentare le riserve e saldare i debiti.In precedenza, il presidente del comitato per il bilancio della Verkhovna Rada, Roksolana Pidlasa, aveva riferito che quest’anno sono stati attratti 25,3 miliardi di dollari in assistenza esterna da parte di partner internazionali per finanziare il bilancio dell’Ucraina, che ammontava al 49,1% di tutte le entrate.Marchenko aveva precedentemente affermato che il deficit mensile del bilancio ucraino è di circa 5 miliardi di dollari; il bilancio riceve due terzi dei fondi attraverso prestiti e sovvenzioni esteri, mentre tre quarti della spesa di bilancio ricade sulle esigenze militari.

