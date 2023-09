https://it.sputniknews.com/20230911/ft-nato-vuole-tenere-le-piu-grandi-esercitazioni-in-europa-dopo-la-guerra-fredda-17489216.html

FT: NATO vuole tenere le più grandi esercitazioni in Europa dopo la Guerra Fredda

FT: NATO vuole tenere le più grandi esercitazioni in Europa dopo la Guerra Fredda

La NATO si sta preparando a tenere Steadfast Defender, la sua più grande esercitazione dai tempi della Guerra Fredda, in Germania, Polonia e nei Paesi Baltici... 11.09.2023, Sputnik Italia

2023-09-11T10:02+0200

2023-09-11T10:02+0200

2023-09-11T10:02+0200

nato

russia

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/26/32/263293_0:169:3038:1878_1920x0_80_0_0_295dbefae9960b00948342f37e65d986.jpg

Alle manovre prenderanno parte più di 41mila militari, che si eserciteranno a respingere “l’aggressione russa contro uno dei membri dell’alleanza” della NATO. Si prevede che l'esercitazione coinvolgerà dalle 500 alle 700 sortite di aerei da combattimento e la partecipazione di più di 50 navi, hanno detto le fonti.Alle esercitazioni prenderanno parte complessivamente 32 paesi, tra cui la Svezia, la cui richiesta di adesione alla NATO non è stata ancora ratificata da Turchia e Ungheria. Nella leggenda dell’esercitazione, la coalizione guidata dalla Russia si chiama Occasus."L'esercitazione è anche la prima in termini di capacità tecniche, poiché utilizza dati geografici del mondo reale per creare scenari di truppe più realistici", scrive il giornale.Secondo la nuova strategia, la NATO condurrà due grandi esercitazioni ogni anno invece di una sola, così come l’addestramento per contrastare le minacce terroristiche oltre i suoi confini, osserva l’FT.Funzionari della NATO affermano che le esercitazioni sono viste come una parte fondamentale per dimostrare a Mosca che l’alleanza è pronta a combattere.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

nato, russia, difesa