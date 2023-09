https://it.sputniknews.com/20230911/cancelliere-austriaco-esorta-a-non-definire-sostenitori-della-russia-coloro-che-vogliono-la-pace-17489547.html

Cancelliere austriaco esorta a non definire “sostenitori della Russia” coloro che vogliono la pace

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha esortato a non definire “sostenitori della Russia” coloro che auspicano una tregua nella zona di conflitto militare... 11.09.2023, Sputnik Italia

"Ma l'Occidente non può decidere quando iniziare i negoziati di pace, l'Ucraina deve farlo", ha detto Nehammer in un'intervista a Die Welt.Secondo Nehammer, sarebbe importante coinvolgere nei negoziati Turchia, Cina, India e Arabia Saudita.In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato che Mosca non ha mai rifiutato i servizi di mediazione per risolvere la situazione in Ucraina.Il segretario di Stato Antony Blinken, in un'intervista alla televisione ABC, ha osservato che Kiev negozierà se Mosca presenterà una simile iniziativa.

