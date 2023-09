https://it.sputniknews.com/20230910/ue-vieta-di-entrare-nei-paesi-membri-a-bordo-delle-proprie-auto-e-con-telefoni-personali-17487570.html

UE vieta ai russi di entrare nei paesi membri a bordo delle proprie auto e con telefoni personali

UE vieta ai russi di entrare nei paesi membri a bordo delle proprie auto e con telefoni personali

La Commissione europea ha confermato che è vietato entrare nei paesi dell'UE con automobili immatricolate in Russia e trasportare alcuni oggetti personali. 10.09.2023, Sputnik Italia

Va osservato che tali oggetti rientrano nella categoria “importazioni vietate”."Non importa se il veicolo viene utilizzato per scopi privati ​​o commerciali, purché rientri nei codici doganali elencati nell'allegato XXI (incluso il codice 8703) e provenga o sia esportato dalla Russia", si legge nella spiegazione della Commissione.Il periodo per il quale l'auto viene importata non ha importanza, sottolinea la Commissione europea.Inoltre, ai russi viene vietato entrare nell’UE con cosmetici, valigie, telefoni cellulari, computer portatili, prodotti in pelle e pelliccia e prodotti per l’igiene personale.In precedenza, in Germania i casi di confisca da parte dei doganieri di automobili con targa russa erano diventati più frequenti. I proprietari sono accusati di aver violato la legge nazionale "sul commercio estero" e il regolamento 833/2024 del Consiglio europeo. Durante un briefing del governo tedesco, un rappresentante del Ministero delle Finanze ha sottolineato le norme giuridicamente vincolanti e ha raccomandato, in caso di sequestro illegale di automobili, di contattare l'ufficio del pubblico ministero e di chiedere giustizia attraverso i tribunali.La portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha affermato che la Russia non lascerà senza risposta la confisca delle auto private ai russi, definendola arbitrarietà giuridica.

