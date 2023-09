https://it.sputniknews.com/20230910/ue-e-cina-intendono-tenere-un-vertice-bilaterale-entro-la-fine-del-2023-17489097.html

UE e Cina intendono tenere un vertice bilaterale entro la fine del 2023

L’Unione Europea e la Cina intendono tenere un vertice bilaterale entro la fine del 2023. Lo afferma in una nota il Consiglio europeo al termine dell'incontro... 10.09.2023, Sputnik Italia

"Le due parti si sono scambiate opinioni su un'ampia gamma di questioni e hanno confermato il loro interesse a mantenere le relazioni stabili e costruttive. Il presidente Michel ha confermato l’interesse comune a tenere un vertice UE-Cina prima della fine dell'anno", si legge nella nota.A questo proposito, Michel "ha sottolineato l'importanza di tenere dialoghi settoriali di alto livello in vista del vertice, come il decimo dialogo economico e commerciale, il dialogo strategico sulla politica estera, il dialogo digitale".Inoltre, durante l'incontro, Michel "ha menzionato la recente discussione e le conclusioni del Consiglio europeo sulle relazioni tra l'UE e la Cina".“L’UE e la Cina devono lavorare insieme per risolvere i problemi globali, come la lotta al cambiamento climatico, alle pandemie, ai problemi economici globali, in particolare alla riduzione del debito”, rileva il documento.“L’UE e la Cina sono importanti partner commerciali ed economici, continueremo a garantire che tali relazioni siano equilibrate, reciproche e reciprocamente vantaggiose. L'UE continuerà ad affrontare le vulnerabilità critiche e a diversificare ove necessario e opportuno, senza compromettere interessi economici vitali", aggiunge.

