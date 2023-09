https://it.sputniknews.com/20230910/pechino-annuncia-disponibilita-a-rafforzare-i-rapporti-con-la-corea-del-nord-17488032.html

Pechino annuncia disponibilità a rafforzare i rapporti con la Corea del Nord

Pechino annuncia disponibilità a rafforzare i rapporti con la Corea del Nord

La Cina è pronta a promuovere il costante rafforzamento delle relazioni con la Corea del Nord, ha affermato il vice premier del Consiglio di Stato della... 10.09.2023, Sputnik Italia

2023-09-10T13:11+0200

2023-09-10T13:11+0200

2023-09-10T13:11+0200

cina

corea del nord

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/434/56/4345691_0:303:2566:1746_1920x0_80_0_0_030deb8223286ed750dbdd311ae7665f.jpg

Liu Guozhong ha guidato la delegazione cinese a Pyongyang che ha partecipato alle celebrazioni del 75esimo anniversario della fondazione della Corea del Nord."La Cina attribuisce grande importanza alla tradizionale amicizia tra Cina e Corea del Nord ed è disposta a promuovere il costante rafforzamento e lo sviluppo delle relazioni Cina-Corea del Nord", ha affermato Liu Guozhong, riporta Xinhua.Il vice primo ministro ha osservato che la Cina è pronta a sviluppare la cooperazione con la Corea del Nord nei settori dell’agricoltura e della medicina, che sono “importanti per la vita delle persone”.Liu Guozhong ha portato a Kim Jong-un i saluti del presidente cinese Xi Jinping, che "si è congratulato calorosamente con la RPDC per il 75esimo anniversario della sua fondazione, ha valutato positivamente i risultati della costruzione della RPDC e ha augurato alla Corea del Nord la prosperità, il benessere delle persone, la prosperità per la causa del socialismo e la costante espansione della strada."La formazione della RPDC fu proclamata il 9 settembre 1948; questa data viene celebrata ogni anno nel nord della penisola coreana come giorno festivo.

cina

corea del nord

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, corea del nord, politica