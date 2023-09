https://it.sputniknews.com/20230910/lavrov-grazie-ai-paesi-del-sud-globale-impedita-lucrainizzazione-dellagenda-del-g20-17487688.html

Lavrov: grazie ai paesi del Sud globale impedita l'"ucrainizzazione" dell'agenda del G20

Lavrov: grazie ai paesi del Sud globale impedita l'"ucrainizzazione" dell'agenda del G20

La posizione consolidata dei paesi del "Sud globale" non ha permesso all'Occidente di "ucrainizzare" l'agenda del vertice del G20 di Nuova Delhi.

"In gran parte grazie alla posizione consolidata del Sud globale in difesa dei suoi interessi legittimi, è stato possibile impedire il successo del tentativo dell'Occidente di ucrainizzare nuovamente l'intera agenda a scapito della discussione dei compiti urgenti dei paesi in via di sviluppo", ha affermato il ministro.Lavrov ha osservato che il G20 sta attraversando una riforma interna."Il vertice ha avuto un successo incondizionato, per la presidenza indiana, per tutti noi. Il G20 sta attraversando una riforma interna. Ciò si è manifestato nella significativa attivazione dei membri del G20 del Sud globale", ha aggiunto Lavrov.

