Erdogan annuncia "l'inizio di una nuova era" nei rapporti con l'Egitto

Domenica, a margine del vertice del G20, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio con il suo omologo egiziano Abdul Fattah al-Sisi, per... 10.09.2023, Sputnik Italia

Durante i colloqui, i presidenti hanno discusso delle relazioni bilaterali tra Ankara e Il Cairo, dell'aumento del fatturato commerciale, della possibile cooperazione nel settore energetico e di varie questioni regionali e globali, afferma una nota del dipartimento di comunicazione dell'amministrazione Erdogan a disposizione di Sputnik."Erdogan ha annunciato l'inizio di una nuova fase nelle relazioni tra i paesi dopo la nomina degli ambasciatori, esprimendo la speranza che le relazioni raggiungano il livello adeguato in breve tempo", ha affermato l'amministrazione.Il leader turco ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra i paesi nei settori dell'energia nucleare, dell'approvvigionamento di GNL, della cultura e dell'istruzione.All'inizio di luglio, la Turchia e l'Egitto hanno nominato ambasciatori per la prima volta in 10 anni.Recentemente si è verificato un miglioramento nei rapporti tra Il Cairo e Ankara. Alla fine di febbraio il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha visitato la zona terremotata in Turchia e il presidente egiziano al-Sisi ha espresso le sue condoglianze a Erdogan per il disastro avvenuto nel Paese. Successivamente l'allora ministro degli Esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu è arrivato al Cairo per la prima visita di un alto funzionario turco in Egitto dopo una pausa di 10 anni. Ad aprile Shoukry si è recato di nuovo in Turchia.

