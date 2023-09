https://it.sputniknews.com/20230910/al-via-il-forum-economico-orientale-a-vladivostok-17488436.html

Al via il Forum economico orientale a Vladivostok

Dal 10 al 13 settembre a Vladivostok si svolge il Forum economico orientale. Il tema principale del forum è “Verso la cooperazione, la pace e la prosperità” 10.09.2023, Sputnik Italia

L’ottava edizione del forum si svolge a Vladivostok nel campus della russa Far Eastern Federal University (FEFU).Si prevede che si svolgeranno oltre 60 eventi come parte del programma degli affari del forum.Le sessioni di lavoro saranno suddivise in sei blocchi tematici: “La cooperazione internazionale in un mondo cambiato”, “La logistica del cambiamento”, “L'Estremo Oriente da 10 anni: cosa è successo e cosa bisogna fare?”, “Lo sviluppo tecnologico come garanzia di sovranità”, “Estremo Oriente del futuro” ", "Istruzione e educazione come base dell'indipendenza".Il vice primo ministro e rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione Russa nel Distretto Federale dell'Estremo Oriente, Yuri Trutnev, ha annunciato che al Forum economico orientale di Vladivostok sono attese circa settemila persone, tra cui delegazioni provenienti da Cina, Myanmar, India, Mongolia e Laos, nonché rappresentanti di paesi non amichevoli.Le autorità dal Territorio del Litorale hanno riferito che la delegazione cinese guidata dal vice premier del Consiglio di Stato cinese Zhang Guoqing è già arrivata a Vladivostok per partecipare al Forum economico orientale.

