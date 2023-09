https://it.sputniknews.com/20230910/80-anni-fa-mariupol-veniva-liberata-dalle-truppe-naziste-17488540.html

80 anni fa Mariupol veniva liberata dalle truppe naziste

80 anni fa Mariupol veniva liberata dalle truppe naziste

Il 10 settembre 1943, durante l'operazione offensiva strategica del Donbass, la città dovette essere proprio presa. Il problema non era affatto la città, ma la linea di fortificazioni a est di essa.Le fortificazioni tedesche che coprivano Mariupol da est costituivano la terza linea del fronte Mius, una linea di fortificazioni il cui sfondamento fu possibile solo per le truppe sovietiche dopo il secondo tentativo e costò grandi perdite.Facendo affidamento su posizioni ben preparate e contrattaccando continuamente, la Wehrmacht trattenne l'avanzata delle unità della 44a armata del fronte meridionale (130a, 221a e 416a divisione di fucilieri) e del 4o corpo di cavalleria Kuban delle guardie che avanzavano verso Mariupol. Si prevedeva di conquistare la città il 4 settembre, ma ciò non è stato possibile.Già il 2 settembre, quando la flottiglia navale d’Azov fu trasferita alla subordinazione operativa del fronte meridionale del colonnello generale Fyodor Tolbukhin, il comandante della flottiglia, il contrammiraglio Sergey Gorshkov, propose di sbarcare truppe dietro le linee nemiche, come era già stato fatto con successo durante la presa di Taganrog. Il 7 settembre la flottiglia ricevette l'ordine di sbarcare.Il comando della flottiglia ha deciso di sbarcare due gruppi.Il primo, come parte di una compagnia rinforzata (157 persone), sotto il comando del tenente Konstantin Olshansky, che si esibì in modo eccellente durante la liberazione di Taganrog, avrebbe dovuto sbarcare nell'area del villaggio di Yalta. Secondo il piano, questo gruppo avrebbe dovuto interrompere le linee di rifornimento del nemico, privandolo dell'opportunità di trasferire riserve e garantire lo sbarco di un secondo distaccamento più grande guidato dal comandante del 384° battaglione della fanteria marina, il capitano Fyodor Kotanov, che attaccherebbe il porto di Mariupol.L'inizio dell'operazione l'8 settembre ebbe un discreto successo: Olshansky atterrò senza ostacoli, superò le barriere di filo metallico e di mine e soppresse i punti di fuoco nemici e iniziò una battaglia con forze nemiche superiori. Ma la seconda squadra di sbarco, che ha lasciato la base della flottiglia a Yeisk con una differenza di solo un'ora, non è ancora arrivata. Il tempo e il fuoco nemico non gli permisero di atterrare; il capitano Kotanov fu ferito.Trovandosi circondato e senza supporto, Olshansky prese una misura estrema: ordinò ai suoi uomini di combattere per uscire in piccoli gruppi col favore dell'oscurità.Nella notte del 10 settembre, nonostante il tempo tempestoso, il secondo distaccamento sotto il comando del tenente capitano Viktor Nemchenko (283 persone) riuscì finalmente a sbarcare nella zona del villaggio di Melekino. È stato possibile sopprimere la batteria nemica che ha aperto il fuoco sul luogo di sbarco utilizzando il lanciatore “Katyusha", con cui era equipaggiata una delle barche corazzate partecipanti all'operazione di sbarco.Tuttavia, come nel caso dello sbarco di Olshansky, i primi successi causati dall’effetto sorpresa non poterono essere ottenuti a causa della mancanza di rinforzi. Le navi con il terzo gruppo della fanteria marina finirono sotto il fuoco dell'artiglieria dal porto di Mariupol e, dopo essersi scontrate con le cannoniere tedesche, furono costrette a ritirarsi senza effettuare uno sbarco.Di conseguenza, Nemchenko fu circondato e costretto a dividere la sua squadra. Una minoranza dei marinai, con un equipaggio di mitragliatrici pesanti, si trincerò su una trave comoda per la difesa (morirono tutti), mentre il resto riuscì a sfondare l'accerchiamento e catturare combattendo il porto di Mariupol. Successivamente, le navi della flottiglia riuscirono ad entrare nel porto, che finalmente consegnò rinforzi. Qui si trasferirono anche i soldati della fanteria marina sfuggiti all'accerchiamento, guidati da Olshansky, di cui solo 40 uomini sopravvissero.Nel frattempo, le truppe di sbarco di Nemchenko riconquistarono l’edificio della stazione ferroviaria, dove c’era un treno con i giovani residenti di Mariupol pronti per essere inviati in Germania.Ben presto i marinai si unirono alle unità avanzanti della 44a Armata. La città fu presa. La sera del 10 aprile a Mosca è stato dato un saluto di artiglieria in occasione della liberazione di Mariupol.Ritirandosi dalla città, i nazisti causarono danni terribili, distruggendo sistematicamente la città, sia imprese industriali che aree residenziali.

