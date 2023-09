Vucic: l'Occidente non ci permette di acquistare armamenti

https://it.sputniknews.com/20230909/vucic-loccidente-non-ci-permette-di-acquistare-armamenti-17487134.html

Sabato, sull'altopiano di fronte al palazzo dell'Assemblea (Parlamento) della Serbia, si è svolto un evento solenne in onore del conferimento del grado di sottotenente ai cadetti dell'Accademia militare e della Facoltà di medicina dell'Accademia Medica Militare. Il presidente ha consegnato le sciabole da ufficiale incise ai migliori giovani ufficiali, poi si è rivolto ai cadetti schierati per la parata sull'altopiano e ai parenti e amici riuniti."Non è facile per noi armarvi e fornirvi l'equipaggiamento. Quando vogliamo comprare armi ed equipaggiamento dall'Est, non possiamo, perché quelli dall'Ovest non ce lo permettono. E quando vogliamo comprare armi e attrezzature in Occidente, non possiamo, quindi chiedono perché hai bisogno di armi e attrezzature? A loro non importa che ogni giorno puoi sentire dalla regione come vogliono vedere la Serbia più debole possibile, ma non è un problema quando tutti gli altri sono armati, solo quando la Serbia vuole essere un fattore deterrente", ha detto Vucic alla folla, aggiungendo che le autorità del paese vogliono la pace.148 ex cadetti dell'Accademia militare e 27 laureati della facoltà di medicina dell'Accademia medica militare hanno ricevuto il grado di ufficiale. Tra loro ci sono 10 cadetti delle forze armate della Bosnia ed Erzegovina (BiH) e due del Ministero degli affari interni della Republika Srpska BiH. Nell'ambito dell'evento si è svolta la parata dei cadetti e i MiG-29 dell'aeronautica serba hanno sorvolato Belgrado.

