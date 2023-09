https://it.sputniknews.com/20230909/ex-militare-statunitense-loccidente-ritiene-inevitabile-la-vittoria-russa-in-ucraina-17487229.html

Ex militare statunitense: l'Occidente ritiene inevitabile la vittoria russa in Ucraina

I paesi occidentali vogliono minimizzare le conseguenze della vittoria della Russia in Ucraina, ha affermato in un’intervista a Sputnik l’ex ufficiale... 09.09.2023, Sputnik Italia

"Nell’Occidente è emersa una nuova realtà, poiché tutti hanno capito che non possono raggiungere i propri obiettivi in ​​Ucraina. Ora si trovano di fronte al dilemma su come mitigare le conseguenze di un'inevitabile sconfitta", sostiene l'esperto.A suo avviso, se il conflitto venisse fermato adesso, si può approssimativamente immaginare come saranno i confini dell'Ucraina. Altrimenti la questione dell'esistenza di questo Stato all'interno dei suoi attuali confini resterà nell'aria, ritiene Ritter.L’ex militare ha osservato che l'Alleanza del Nord Atlantico ha sottovalutato la Russia quando stava preparando una controffensiva da parte delle forze armate ucraine. La consideravano debole, ma la difesa ben costruita, la disciplina e la dedizione dei soldati russi hanno fatto scendere dal cielo i membri dell'alleanza, ha detto l'ex ufficiale dei servizi segreti.“I russi si sono rivelati molto bravi e questo ha sventato il ‘gambetto’ della NATO”, ha concluso.

