Erdogan invita il G20 a soddisfare le richieste della Russia per ripristinare l'accordo sul grano

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan invita i leader del G20 a soddisfare alcune delle richieste della Russia per ripristinare l'accordo sul grano... 09.09.2023, Sputnik Italia

"Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan invita i leader dei paesi del G20 a soddisfare alcune delle richieste della Russia per riprendere l'accordo, che ha permesso di migliorare le forniture di grano ucraino e ridurre i prezzi alimentari mondiali", riporta l’agenzia.Secondo le fonti di Bloomberg, Erdogan sta cercando di raggiungere questo obiettivo in incontri chiusi con i leader.Secondo tre funzionari turchi, la Turchia sta chiedendo ai leader mondiali di fornire "assistenza nell'assicurazione delle esportazioni russe di cibo e fertilizzanti da parte di Lloyd's di Londra" e di collegare Mosca al sistema di pagamento internazionale SWIFT.Come riferito dal servizio diplomatico russo il 24 agosto, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in un incontro con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che la Russia tornerà all’“accordo sul grano” solo se tutti gli obblighi nei confronti della parte russa saranno adempiuti.

turchia, russia, politica, g20